Голяма болнична мрежа в щата Ню Мексико се опитваше спешно да отстрани проблем с киберсигурността, който я принуди да пренасочи линейките към други болници и остави щата без спешно отделение, способно да лекува най-тежките случаи, предаде Асошиейтед прес.

Здравната система на Университета на Ню Мексико (UNM Health System) призова хората да не се явяват в главната ѝ болница в Албъкърки и отмени часовете за посещение в над 30-те ѝ клиники.

Пред главния вход на болницата в Албъкърки, служители в тюркоазени униформи седяха на столове, които блокираха чакалнята, и съобщаваха на пациентите, че часовете им може да бъдат отменени.

Здравната система на Университета на Ню Мексико заяви, че работи по разрешаването на проблема, чийто мащаб и характер не бяха ясни веднага.

Атаката идва на фона на нарастващото безпокойство относно сигурността на цифровите системи, които са в основата на жизненоважни услуги - от банковото дело до медицинското обслужване, посочва АП.

Центърът за здравни науки на Университета на Ню Мексико, най-големият академичен медицински център в щата, отменя занятията и ще бъде затворен за деня, съобщиха от университета.

Болничната мрежа осъществява около 900 000 амбулаторни прегледа и приема 100 000 посещения в спешното отделение ежегодно, пише на сайта ѝ.