Координирана от Европейската служба за съдебно сътрудничество (Евроюст) операция разкри мащабна схема за измами с криптовалути, ощетила над 100 жертви с поне 100 млн. евро (118 млн. долара). Обиски са проведени в Испания, Португалия, Италия, Румъния и България, а петима души, включително соченият за ръководител на схемата, са арестувани. Замразени са сметки. У нас в операцията са участвали Софийската градска прокуратура и Районната прокуратура – Пловдив.

Жертвите били примамвани чрез професионално изработени онлайн платформи с обещания за огромни печалби от криптоинвестиции. Вместо това парите са били прехвърляни и изпирани в Литва.

„Когато инвеститорите се опитвали да изтеглят средствата си, от тях се изисквали допълнителни такси, след което сайтът изчезвал. В крайна сметка хората губели по-голямата част или дори всичките си пари“, се посочва в изявление на Eurojust.

Схемата е действала най-малко от 2018 г. и е обхванала 23 държави. Сред жертвите има граждани на Германия, Франция, Италия и Испания.

Заподозреният организатор е обвинен в мащабна измама и пране на пари. Обиските са извършени миналата седмица, но подробностите станаха публични едва днес, 23 септември, заради текущи съдебни производства в различни държави.