Полша възлага създаването на мащабна система срещу дронове на норвежко-полски консорциум, за да засили защитата на въздушното си пространство от безпилотни летателни апарати, съобщи днес полското правителство, цитирано от ДПА.

Системата "Сан", разработена от норвежката отбранителна компания "Конгсберг" (Kongsberg) и Полската оръжейна група (PGZ), ще се състои от 18 батареи и общо 700 единици техника, каза министърът на отбраната и вицепремиер Владислав Кошиняк-Камиш при подписването на договора.

Полските медии съобщават, че сделката е на стойност около 3,6 милиарда евро.

Премиерът Доналд Туск определи поръчката като пробив в усилията на Полша да изгради ефективна противовъздушна отбрана. Той припомни случай през септември, когато голям брой дронове навлязоха в полското въздушно пространство по време на руска атака срещу съседна Украйна, което доведе до първото сваляне на някои от тях от полските ВВС и други съюзници от НАТО.

Туск определи инцидента като кошмар, тъй като той е показал "колко недостатъчни“ са бойните самолети и ракетите за сваляне на дронове.

"Конгсберг" посочи в изявление, че в системата ще могат да се монтират различни оръжия, включително картечници, ракети, дронове и други средства за защита срещу въздушни заплахи.

Системата ще включва и устройства за заглушаване на дронове и радарни системи. Части от нея се монтират върху шасита на колесни бронирани машини и високопроходими превозни средства.