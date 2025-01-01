Маестрото на руския балет Юрий Григорович, смятан за един от най-великите хореографи на XX век, почина на 98-годишна възраст, съобщи Ройтерс.

От 1964 до 1995 г. Григорович бе художествен ръководител на Болшой балет в Москва. Известен е с постановките си на „Спартак“, „Иван Грозни“ и „Каменното цвете“, както и с постановките на „Лебедово езеро“, „Спящата красавица“, „Лешникотрошачката“ и много други балети.

Ha muerto Yuri Grigoróvich, leyenda del #ballet ruso y coreógrafo emblemático del Teatro #Bolshói.



Su arte marcó una época y redefinió la danza del siglo XX.https://t.co/lsQIf5NUls pic.twitter.com/d5sXmX8JVf — Nueva Revista (@_nuevarevista) May 19, 2025

Валерий Гергиев, художествен ръководител и генерален директор на Мариинския театър, заяви пред вестник „Известия“, че Григорович е „легендарна фигура, която ще продължи да предизвиква уважение и възхищение десетилетия наред“.

По стечение на обстоятелствата смъртта на Григорович и на един от любимите му танцьори, Юрий Владимиров, който беше на 83 години, беше обявена в един и същи ден.