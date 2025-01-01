Актьорът Антъни Гиъри, известен с ролята на Люк Спенсър в дългогодишната сапунена опера "Централна болница", е починал на 78-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

"Дълбоко сме натъжени от кончината на Антъни Гиъри, чието превъплъщение в ролята на Люк Спенсър до голяма степен дефинира сериала "Централна болница" и дневната телевизия", се казва в направеното от Ей Би Си изявление.

Гиъри е починал в неделя в Амстердам, където живееше със съпругата си, от усложнения след хирургична процедура, извършена три дни по-рано.

"Цялото семейство на "Централна болница" е съкрушено от новината за смъртта на Тони Гиъри. Той беше блестящ актьор и постави летвата, към която продължаваме да се стремим", каза изпълнителният продуцент на сериала Франк Валентини.

По време на кариерата си, продължила повече от 40 години, Антъни Гиъри е спечелил осем награди "Еми" за дневни сериали в ролята на Люк Спенсър, след като се присъединява към поредицата през 1978 г.

Двойката Люк и Лора Уебър Болдуин (изиграна от Джини Франсис) изстреля изпълнителите на ролите до кориците на списанията и културния мейнстрийм.

Сватбата на Люк и Лора през 1981 г., заснета в два епизода, се превръща във феномен в поп културата, с участието на гости, сред които и Елизабет Тейлър. Събитието е гледано от рекордните 30 милиона зрители.

"Той имаше голямо влияние като актьор. Беше рамо до рамо с великите. Нямаше звезда, която да блести по-ярко от Тони Гиъри. Той беше единствен по рода си. Като артист, Тони беше изпълнен със страст към истината, без значение колко пряма или дори малко груба можеше да бъде тя, но винаги беше изключително забавен", каза Джини Франсис в изявление.

В допълнение към ролята си на Люк Спенсър Гиъри има многобройни участия в телевизионни и театрални продукции, включително в други сериали, сред които "Семейство Партридж", "Улиците на Сан Франциско" и "Барнаби Джоунс".