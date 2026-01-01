Тялото на 33-годишната моделка Памела Дежинини, убита миналия октомври в Милано от партньора си - 52-годишния Джанлука Сончин, нанесъл ѝ над 30 удара с нож, е било осквернено в гробище в град Строца в района на италианския град Бергамо, предаде АНСА.

Там тялото на жертвата на фемицид се е намирало в ковчег, положен в гробна ниша (локул). То е трябвало да бъде преместено в семейна гробница, но когато гробарите отворили локула, те видели, че ковчегът е бил отварян и тялото било обезглавено, като главата липсвала.

По случая, който потресе Италия, е започнало разследване.