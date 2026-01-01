В италианската област Ломбардия беше диагностициран първи случай на птичи грип при човек в Италия, предаде АНСА.

Става дума за пациент от мъжки пол, заяви епидемиологът Джани Реца. Мъжът е заразен с нископатогенния щам A (H9N2).

Случаят не предизвиква особена тревога, тъй като е изолиран, заразата е внесена отвън и е причинена от значително по-малко агресивен щам в сравнение с по-известния щам H5N1, казва епидемиологът.

Вирусът на птичия грип, който се разпространява сред дивите и домашните птици и бозайниците, може да доведе до пандемия, по-лоша от тази от КОВИД-19, ако вирусът мутира и започне да се предава между хората. Това заяви ръководителят на центъра за респираторни инфекции на френския институт „Пастьор“.

В миналото е имало много случаи на хора, заразени с вируси на птичи грип H5, включително H5N1, който в момента циркулира сред домашни птици и млечни крави в САЩ, но те често са били в близък контакт със заразени животни.

Рискът от развитие на пандемия при хората обаче остава нисък, каза пред Ройтерс Грегорио Торес, ръководител на отдела за наука в Световната организация за здравеопазване на животните.