Новото правителство на Нидерландия увери, че ще продължи пълната си подкрепа за Украйна и ще изпълни ангажиментите си към НАТО за разходите за отбрана, като представи програмата си три месеца след изборите.

Политическата платформа от 79 страници е резултат от трудни преговори между три партии и е изготвена под ръководството на бъдещия премиер Роб Йетен.

В документа, озаглавен „Към работа“, се посочва, че войната в Украйна засяга сигурността на цяла Европа, поради което страната ще продължи многогодишната си финансова и военна помощ за Киев и ще настоява за използването на замразените руски активи.

Новата администрация се ангажира и да заложи в закон минимално ниво на разходите за отбрана от 3,5% от БВП.

38-годишният Йетен от центристката партия D66 ще сформира кабинет, който трябва да положи клетва до средата на февруари. Той е напът да стане най-младият лидер на петата по големина икономика в Европейския съюз и първият открито хомосексуален премиер на страната.

Йетен изведе партията си до изненадваща победа на изборите през октомври, изпреварвайки с малка разлика крайнодясната Партия на свободата, оглавявана от Герт Вилдерс.

Заради фрагментираната политическа система на Нидерландия след изборите последваха продължителни коалиционни преговори. В крайна сметка Йетен постигна споразумение с две дясноцентристки формации, но кабинетът няма да разполага с парламентарно мнозинство и ще търси подкрепа от други партии за приемането на закони.

Бъдещият премиер заяви пред журналисти, че страната поема по нов курс.