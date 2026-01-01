Възможностите на пристанищата в Бургас и Варна за приемане на пътнически и круизни кораби, както и за създаване на нови круизи, които да включват и България, бяха представени на среща за черноморско икономическо сътрудничество в Трабзон. Форумът събра в турския черноморски град представители на международни организации, експерти от държавни институции, ръководители на пристанища и представители на бизнеса. България беше представена от директора на пристанището в Бургас и бивш министър на туризма Мария Белколева, информира кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

При участието си в един от тематичните панели Мария Белколева разказа както за техническите характеристики на двете най-големи български пристанища, така и за възможностите за туризъм в Бургас и Варна. Като преимущество тя изтъкна и изграждането на пътническия терминал в Бургас в близост до центъра на града, което от своя страна създава допълнително удобство за посетителите му по море.

Една от целите на участието на България на срещите в Трабзон беше връщането на страната на круизната карта в Черно море след Ковид пандемията. По данни на ръководството на „Пристанище – Бургас“ през 2018 г. в града акостират 15 круизни кораба с капацитет между 1500 и 2000 пасажери. През 2019 г. те стават 18, но през 2020 г. настъпва застой.

„На днешните срещи имаше предложение малки круизни кораби с капацитет между 400 и 800 пасажери, които в момента плават в южната част на Черно море, тръгвайки от Истанбул, Трабзон, Батуми и Одеса, да акостират и в Бургас. Можем да използваме възможността да създадем нов круизен продукт, който да бъде с турски граждани и граждани, които вече притежават шенгенски визи“, заяви пред БТА Мария Белколева.

На срещата в Трабзон беше обсъдена възможността за организиране на нов круиз и осигуряването на подходящ кораб за него. Той предвижда програма, при която след 7-дневно плаване в Егейско море, туристите да пътуват с чартърен полет от Кавала до Бургас, за да се отправят на 7-дневно плаване и в Черно море.

„Желанието, което видях днес, е изключително силно и добронамерено. Предложиха да проведем среща през април, ако може да организираме нещо през наближаващия сезон“, подчерта Мария Белколева.

Директорът на „Пристанище – Бургас“ предложи на среща с ръководството на „Пристанище – Трабзон“ създаването на нова линия по маршрута Трабзон - Истанбул – Бургас и представи преимуществата на българското пристанище при използването му за товарни превози.

„Имах една изключително продуктивна среща с цялото ръководство на „Пристанище – Трабзон“, на която споделихме идеи за сътрудничество и перспективите между двете пристанища. Една от идеите, които беше споделена по тяхна инициатива, е възможността да използват в „Пристанище – Бургас“ различната инфраструктура, която ние можем да предложим. Както вече споделих, в пристанище Бургас е много добре ориентиран модалният транспорт, включващ и жп обслужване, и магистралите, също така възможностите за превоз на „Ро-ро“ корабите“, каза директорът на бургаското пристанище. След участието си в дискусионния панел тя получи благодарствен плакет.

Черноморската икономическа среща продължава до 29 март.