На 71-години почина актрисата, изиграла майката от „Сам вкъщи“- Катрин О'Хара.

Катрин О’Хара е починала във вторник в дома си в Лос Анджелис след кратко боледуване, съобщиха близки на актрисата.

Тя бе обичана заради ролята си на Мойра Роуз в сериала Schitt’s Creek, за която спечели Еми, както и за ролята на майката на Кевин в класическите семейни филми Home Alone.

О’Хара имаше дълга кариера в комедията и киното, започвайки от канадската импровизационна трупа Second City и продължавайки с роли в телевизия и игрални филми през няколко десетилетия.