Мъж е бил ухапан от акула в средата на северното крайбрежие на австралийския щат Нов Южен Уелс тази сутрин), като това е четвъртата подобна атака в района за последните 48 часа, предадоха ДПА и Ройтерс, като цитират спасителната служба на щата.

Нападенията доведоха до затварянето на десетки плажове в района.

"Сърфистът е имал сблъсък с акула и е бил съборен от дъската си, дъската му е била ухапана, а според съобщенията на други сърфисти във водата е имало няколко акули", заяви шефът на службата Стив Пиърс пред местни медии. Нападението се е случило е станала в Пойнт Пломер в националния парк Лаймбърнърс Крик, на около 450 километра северно от Сидни.

Раненият мъж е бил откаран в болница "с леки наранявания само по крака, мисля, че са само ожулвания или леки разкъсвания, така че е изключително късметлия", добави Пиърс. Според него плажът е "известен с лека активност на акули".

Това е четвъртото нападение от акула на брега на Нов Южен Уелс за 48 часа. Мъж е получил сериозни наранявания по краката, след като е бил ухапан от акула в понеделник вечерта на плажа Норт Стейн в Северните плажове на Сидни. По-рано вчера момче е било ухапано от акула в близкия Ди Уай, а в неделя 13-годишно момче е било нападнато, докато плувало близо до Шарк Бийч в източната част на Сидни и е в сериозно състояние.