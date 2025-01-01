Папа Лъв XIV ще пътува до Турция и Ливан в края на ноември, обяви Ватикана днес, цитиран от Ройтерс. Това ще бъде първото посещение извън Италия на новия лидер на световната Католическа църква, която наброява 1,4 милиарда души.

Лъв XIV, който е първият папа от САЩ в историята, ще бъде в Турция от 27 до 30 ноември, преди да се отправи към Ливан, където ще остане от 30 ноември до 2 декември, пояснява агенцията. В Ливан се очаква папата да говори за тежкото положение на християните в Близкия изток и да отправи призиви за мир в региона.

Лъв беше избран от католическите кардинали от цял свят на 8 май, за да замени покойния папа Франциск, който планираше да посети и двете страни, но не успя да отиде поради здравословни проблеми, припомня Ройтерс.

Очаква се папата да се срещне в Турция с Вселенския патриарх Вартоломей – духовен водач на 260-те милиона православни християни по света, по повод честванията на 1700-годишнината от важен ранен църковен събор, който се е провел в Никея (днешен Изник).

„Изключително символично е, че папа Лъв ще посети (патриарха) по време на първото си официално пътуване“, каза пред Ройтерс преподобният Джон Хрисавгис, съветник на Вартоломей.

Свещеникът допълни още, че папата „несъмнено се стреми да изрази и утвърди своята идентичност като християнин в свят с много различни вероизповедания, където всички хора, независимо от религията и расата, са призовани да живеят заедно във взаимно разбирателство“.

Първите пътувания на новия папа обикновено се разглеждат като индикация за проблемите, които папата иска да подчертае по време на управлението си, отбелязва Ройтерс. Очакваше се от месеци Лъв да пътува до Турция за първото си пътуване в чужбина, но допълнителното посещение в Ливан се появи в дискусиите едва през последните седмици.

Ватикански служители казват, че папата иска да отправи призиви за мир и да почете химическата експлозия през 2020 г. в пристанището на Бейрут, която уби 200 души и причини щети за милиарди долари.