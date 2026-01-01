Американският президент Доналд Тръмп защити днес споразумението между САЩ и Иран в изявление пред журналисти в края на срещата на върха на Г-7 във Франция, като каза, че не би искал да стане свидетел на икономическа катастрофа, каквато би била предизвикана от продължаване на войната в Близкия изток, предаде Ройтерс.

"Това, което не бих искал да видя, е икономическа катастрофа. Ако бяхме продължили, това можеше да се случи", каза Тръмп на пресконференция във френския курорт Евиан Ле Бен.

Тръмп: САЩ ще възобновят военните действия срещу Иран, ако не бъде постигнато ядрено споразумение

Той допълни, че не би искал да заприлича на бившия американски лидер Хърбърт Хувър, който бе президент на САЩ през 1929 г., когато след срив на фондовите борси и загуба на милиарди долари дойде Голямата депресия в страната.

Войната, която започна с ударите на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари и прерасна в по-широк регионален конфликт, доведе до рязък скок на цените на енергоносителите и инфлационен натиск, което породи и опасения от голяма криза с доставките на храни за развиващите се държави.

Икономистите определят мирното споразумение като добра новина за световната икономика, но предупреждават за значителните рискове, ако то пропадне и конфликтът бъде подновен. Те също така предупреждават, че връщането на търговските потоци към нормалното им състояние ще отнеме месеци, ако не и по-дълъг период, а енергийни експерти твърдят, че може да отнеме и година енергийните доставки да се стабилизират.

Тръмп каза още, че израелският премиер Бенямин Нетаняху "всъщност е добър човек, който обаче понякога малко се пали", като му благодари за усилията по отношение на Иран. По думите на американския президент Нетаняху би могъл да прояви "по-мек подход" в Ливан.

Американският президент заяви, че споразумението с Иран ще бъде подписано много скоро и че Техеран иска да го подпише.

"Споразумението, което договорихме с Иран в неделя, ще бъде подписано много скоро, може би вдругиден", каза Тръмп пред журналистите.

По-рано днес президентът на САЩ заяви, че споразумението не е окончателно и че може да възобнови войната, ако той не остане доволен.

"Ако те не спазват споразумението, вероятно ще ги бомбардираме, докато не започнат да го спазват", добави американският лидер.

Той каза също така, че САЩ са замразили значителни ирански активи и в "определен момент" ще трябва да ги върнат или рискуват и други държави да не инвестират в американския долар.

Тръмп благодари и на китайския си колега Си Цзинпин и руския лидер Владимир Путин за това, че по думите му са запазили неутралитет по време на войната срещу Иран.

"Просто искам да им благодаря, защото те много ни улесниха", заяви Тръмп и добави, че и двамата лидери са останали "неутрални".

Той каза на пресконференцията, че успоредно с усилията за сключване на сделка с Иран е обсъдил ракетната програма на Техеран и терористичните му проксита с държавите от Персийския залив.

Тръмп посочи, че сирийският лидер Ахмед аш Шараа е готов да се бори с "Хизбула" и "по-конкретно" вътре в Ливан.

Американският лидер каза също така, че очаква ливанският президент Жозеф Аун да посети Вашингтон през следващите една-две седмици.

Говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи каза днес, че споразумението със САЩ може да бъде подписано от президентите Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията отбелязва, че подобна церемония по подписването на споразумението би представлявала значително укрепване на дипломатическите отношения между двете страни, които бяха прекъснати през 1980 г. след кризата със заложниците в американското посолство в Техеран.

Пезешкиан бе избран за президент след като обеща, че ще се стреми към по-добри отношения със западните държави. Въпреки това, в продължение на месеци след кървавото потушаване на протестите през януари и по време на войната той бе изолиран от вземането на важни решения, тъй като политиците хардлайнери в Иран поеха де факто юздите на властта в Ислямската република.

Междувременно високопоставени американски официални представители днес запознаха журналисти с текста на меморандума за разбирателство с Иран преди началото на официална церемония по подписването му в петък.

Споразумението предвижда нов "минимален стандарт" за разреждането на високообогатен уран. В него се съдържат също така разпоредби, които гарантират териториалната цялост на Ливан след скорошните атаки на Израел срещу проиранската шиитска групировка "Хизбула" на ливанска територия.

С подписването на споразумението САЩ също така ще отменят, но няма да премахнат изцяло, редица санкции срещу Иран.

Проектът на споразумението, изготвен от САЩ, предвижда също така преминаване без такси през Ормузкия проток за период от 60 дни и не изключва налагането им в бъдеще, посочиха американските официални представители.

Иран ще получи също така близо 300 млрд. долара за възстановяване на щетите, причинени по време на войната, става ясно от текста на временното споразумение, което според американските представители съвпада със съдържанието на официалния документ.