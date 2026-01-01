Китай остро отхвърли твърденията на Европейския съюз, че е обучавал руски военнослужещи, изпратени да се сражават в Украйна, като ги определи като „чиста клевета“. Реакцията дойде, след като върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас повтори обвиненията.

От началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. Пекин се представя като неутрална страна в конфликта, въпреки че съюзниците на Киев отдавна обвиняват Китай, че оказва скрита подкрепа на своя близък партньор Москва.

На 15 юни Кая Калас заяви, че Европейският съюз вече е „потвърдил информацията, че китайски военни структури са обучавали руски военнослужещи за участие във войната в Украйна“, като определи Пекин като „ключов фактор, подпомагащ войната“.

Попитан за тези твърдения по време на редовен брифинг, говорител на китайското външно министерство заяви: „Тези обвинения нямат никаква фактическа основа. Това са чисти клевети и очерняне.“

Reuters: Тайно обучени в Китай руски военнослужещи воюват в Украйна

Миналия месец няколко медии съобщиха, че европейски разузнавателни служби смятат, че Китай е провеждал подобно обучение на руски военни, предаде АФП.

Високопоставен представител на ЕС потвърди тези информации, като заяви, че обучението се е провеждало на няколко места в Китай и в него са участвали „стотици“ военнослужещи.

Калас съобщи още, че в отговор на тези действия Европейският съюз е наложил санкции на няколко китайски организации.

Обвиненията засилват подозренията в Европа, че Пекин е предоставил на Москва по-значителна материална подкрепа, отколкото публично признава.

От началото на войната отношенията между Китай и Русия значително се задълбочиха, като Пекин се превърна във важна икономическа опора за Москва в условията на международна изолация.