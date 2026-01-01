Ирански военни плениха гръцки кораб в Персийския залив. Екипажът е спасен.

Компанията-собственик на плавателния съд съобщава, че корабът е "Епиминондас" и на борда му се намират ирански военни, пише БНР .

Екипажът е напуснал кораба и е на сигурно място, потвърждават от гръцкото министерство на търговския флот.

Според информация от моряците на кораба, публикувана от гръцките медии, военни от иранската революционна гвардия са атакували кораба до Оман. Плавателният съд е силно засегнат.

Компанията е получила информация от иранските власти, че капитанът на корабът не се е подчинил на предупреждението да промени курса си.

Според самите моряци обаче не е имало въобще предупреждение преди атаката на иранските военни.

Според гръцката министерство на търговския флот в района на Персийския залив се намират 14 търговски кораба и танкери под гръцки флаг. Поне 90 са гръцките моряци на тези кораби. Министерството поддържа постоянна връзка с капитаните на корабите, за да се избегнат инциденти и се съхрани живота на моряците, съобщи министър Василис Кикилиас.