Доброволното набиране на жени във въоръжените сили на Гърция ще започне през 2026 г. със създаването на подразделение от 100 до 150 новобранци. Това съобщи министърът на отбраната Никос Дендиас, цитиран от в. „Катимерини“.

„Започваме доброволното набиране на жени през 2026 г. Ще сформираме подразделение от 100 до 150 доброволци, за да укрепим допълнително връзката между жените и въоръжените сили“, обясни Дендиас.

Той отбеляза, че жените в момента съставляват около 17% от гръцките въоръжени сили, цифра, която съответства на средната за света.

„Трябва обаче да направим още една крачка напред – да създадем необходимата инфраструктура, както и начин на мислене и култура, така че ако някога е необходимо, жените да могат да служат редом с мъжете в гръцките въоръжени сили“, каза още гръцкият министърът на отбраната Никос Дендиас.