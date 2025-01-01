Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, изненада всички свои фенове с неочаквана новина, докато те с нетърпение чакат завръщането му на корта. Със съобщение в социалните мрежи хасковлията обяви, че се разделя с личния си треньор Джейми Делгадо. Двамата работиха заедно през последните три години.

"След няколко много успешни години заедно, с Джейми Делгадо решихмe пътищата ни да се разделят. Желая му всичко най-добро в бъдещите начинания", пише той в Инстаграм.

Григор Димитров: Това беше един от най-болезнените моменти в кариерата ми

По време на съвместната им работа Димитров спечели титла на турнира в Бризбейн и прескочи границата от 450 победи в професионалния тенис.

В момента Димитров е на 28-о място. Той продължава лечението след тежката контузия, която получи в битката със Синер на Уимбълдън. Сега хасковлията призна, че завръщането му е въпрос на време след усилената работа по възстановяването:

"През последните няколко месеца бях напълно отдаден на лечението ми и чакам новото начало за мен. Скоро ще се завърна на корта и нямам търпение това да се случи", коментира Димитров.