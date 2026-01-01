Четирима души загинаха при челен сблъсък между автомобил и три мотопеда в германската провинция Бранденбург. Инцидентът е станал вечерта край Бийзентал, в окръг Барним, съобщи „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“.

По първоначални данни шофьорът на автомобила се е опитал да изпревари няколко превозни средства и се е сблъскал с три от четирите мотопеда, движещи се насреща. След удара автомобилът се е запалил.

Тримата водачи на мотопедите и един пътник са получили толкова тежки наранявания, че са починали на място. Водачът на четвъртия мотопед е успял да избегне автомобила и не е пострадал.

Шофьорът на автомобила е бил ранен и откаран в болница.

Мястото на катастрофата се намира на около 40 минути североизточно от площад „Александерплац“ в Берлин. Свещеници и екипи за кризисна интервенция оказват подкрепа на близките на загиналите, част от които са пристигнали на място, както и на спасителните екипи.

Пътят по провинциално шосе 200 е бил напълно затворен за спасителните действия и разследването на причините за катастрофата.

Полицията първоначално не съобщи възрастта на участниците в инцидента. Малко преди полунощ говорител заяви, че установяването на самоличността на загиналите все още продължава.

„Информация за това няма да има преди утре сутринта“, посочи той.

Тежката катастрофа е станала около 19:40 ч. между Бийзентал и Вулвинкел. На място са пристигнали спешна помощ, пожарна и полиция.

Говорителят на полицията определи операцията като особено тежка за всички участващи екипи.