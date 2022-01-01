"Европейският съюз "призовава Русия да преразгледа своето решение" да се оттегли от споразумението за износа на зърно от украинските пристанища, жизненоважен за световното продоволствено снабдяване". Това заяви в Twitter ръководителят на европейската дипломация Жозеп Борел, цитиран от Франс прес.
Москва обяви вчера, че замразява участието си в това споразумение след атака с дронове срещу руския Черноморски флот, базиран в Севастополския залив - край окупирания полуостров Крим.
"Това решение "застрашава основния маршрут за износ на зърно и торове, необходими за справяне със световната продоволствена криза, предизвикана от войната" в Украйна", изтъкна той.
Russia’s decision to suspend participation in the Black Sea deal puts at risks the main export route of much needed grain and fertilisers to address the global food crisis caused by its war against Ukraine.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 30, 2022
The EU urges Russia to revert its decision.
Москва обяви вчера, че замразява участието си в това споразумение след атака с дронове срещу руския Черноморски флот, базиран в Севастополския залив - край окупирания полуостров Крим.