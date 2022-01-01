Russia’s decision to suspend participation in the Black Sea deal puts at risks the main export route of much needed grain and fertilisers to address the global food crisis caused by its war against Ukraine.



The EU urges Russia to revert its decision. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 30, 2022

да се оттегли от споразумението за, жизненоважен за световното продоволствено снабдяване". Това заяви в Twitter ръководителят на европейската дипломация Жозеп Борел, цитиран от Франс прес."Това решение "застрашава основния маршрут за износ на зърно и торове, необходими за справяне със световната, предизвикана от войната" в Украйна", изтъкна той.Москва обяви вчера, чесрещу руския Черноморски флот, базиран в Севастополския залив - край окупирания полуостров Крим.