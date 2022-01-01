"Европейският съюз "призовава Русия да преразгледа своето решение" да се оттегли от споразумението за износа на зърно от украинските пристанища, жизненоважен за световното продоволствено снабдяване". Това заяви в Twitter ръководителят на европейската дипломация Жозеп Борел, цитиран от Франс прес. "Това решение "застрашава основния маршрут за износ на зърно и торове, необходими за справяне със световната продоволствена криза, предизвикана от войната" в Украйна", изтъкна той.

Москва обяви вчера, че замразява участието си в това споразумение след атака с дронове срещу руския Черноморски флот, базиран в Севастополския залив - край окупирания полуостров Крим.

По темата

БТА

Свят