Служители на полицията в Лом са задържали по „горещи“ следи двама криминално проявени мъже,жител.Около 19,20 ч. в понеделник 42-годишен ломски жител подал сигнал в Районното управление, че. Те му. Потърпевшият дал показания в РУ Лом.По случая било образувано досъдебно производство. При проведените оперативно-издирвателни мероприятия– двама криминално проявени мъже на 51 г. и 24 г.С полицейска заповед те са задържани до 24 часа по ЗМВР.на собственика. Работа по случая продължава РУ Лом