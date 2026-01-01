Времето се затопля, а с него и желанието да сме сред природата се увеличава. Изключително приятни и полезни са разходките в паркове и гори, където има борови дървета. Смята се, че именно боровата гора пречиства най-добре въздуха. Не случайно се изграждат цели белодробни болници и рехабилитационни центрово точно в близост до борови гори.

Но в боровите гори се крие и неприятел за дърветата, животните и човека.

Боровата процесионка е молец. Името на вида идва от специфичното придвижване на гъсениците му в процесия една след друга.

Боровата процесионка – защо е опасна и как да се предпазим

Този вид, чиито гъсеници се хранят с борови иглички, се смята за един от най-опасните неприятели по боровете и е основен фактор, ограничаващ развитието и оцеляването на боровите гори. Неприятелят напада основно черен бор.

Боровата процесионка нанася сериозните щети не само на видовете от род бор, но власинките на гъсениците са изключително опасни за хората и други бозайници, тъй като предизвикват силна алергична реакция заради отделяните парливи отровни вещества.

Процесионката е широко разпространена в зони с борови гори, а разширяването на ареала вероятно е следствие от глобалното затопляне на климата.

Гъсениците на боровата процесионка изграждат зимни гнезда на върховете на дърветата. Гнездото, което обикновено побира около 200 гъсеници, е изградено от копринени нишки и включва борови иглички, екскременти и космици от гъсениците. То е добре изолирано и е в състояние да поддържа температура над нулата дори в много студени нощи.

През пролетта, обикновено между април и юни, в зависимост от климата, гъсениците слизат от дърветата и образувайки типичните шествия, се движат по земята, за да какавидират.

Гъсениците на боровата процесионка са покрити с около 62 000 броя власинки, които съдържат силно дразнещ протеин, който може да причини тежки алергични реакции. В последния стадий на развитие на гъсениците тези власинки лесно се отделят от тялото им и могат да се пренасят на дълги разстояния от вятъра. В засегнатите области власинките падат на земята, където могат да останат активни до 5 години.

При хората контактът с гъсеницата може да предизвика уртикария, токсичен дерматит, проблеми с очите или сърбящи уртикарийни папули. Обикновено тези реакции се провокират от токсично-дразнещ механизъм, мотивиран от носещи се във въздуха уртикиращи власинки на гъсеницата, които при проникване в кожата предизвикват освобождаване на хистамин. При вдишване власинките причиняват и респираторни симптоми.

Нашествие на опасни гъсеници у нас - за какво да внимаваме (СНИМКА/ВИДЕО)

Най-важните мерки за предотвратяване на тежки реакции са отбягване на местата, за които е възможно да бъдат нападнати от боровата процесионка, използването на дълги дрехи, изплакване на засегнатите участъци от тялото и симптоматична терапия.

Освен за хората, тази гъсеница представлява опасност и за домашни любимци, особено кучетата. Основните клинични признаци при кучетата са лезии в устата (глосит, оток и некроза на езика, лингвални и сублингвални язви).

При кучетата общото лечение е симптоматично и поддържащо. Състои се в премахване на власинките и контролиране на клиничните признаци. Препоръчва се изплакване с физиологичен разтвор или вода, като е важно засегнатата зона да не се търка, тъй като това води до влошаване на ситуацията.

За да се предпазите от нежелани реакции, в никакъв случай не докосвайте гъсениците или техните гнезда. Бъдете бдителни и с домашните си любимци при разходки, не позполявайте да се добличат до гъсенициците.