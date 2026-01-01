Първото турне на „Евровизия”, планирано да отбележи 70-годишнината на песенния конкурса през юни и юли, се отлага, предаде АФП, като цитира организаторите от Европейския съюз за радио и телевизия. Причината за решението са „непредвидени затруднения“, казват те.

„Със съжаление съобщаваме, че взехме трудното решение да отложим турнето Еurovision Song Contest Live Tour 2026“, каза директорът на конкурса Мартин Грийн. „Срещнахме непредвидени трудности, които въпреки всички усилия на нашия екип, продуцентите и промоутърите, не успяхме да преодолеем“.

Според него парите за билетите, които са закупени от фенове, ще бъдат възстановени възможно най-скоро.

Дара ще представи България на „Евровизия“ във Виена

Турнето трябваше да мине през 10 европейски града Лондон, Хамбург, Милано, Цюрих, Антверпен, Кьолн, Копенхаген, Амстердам, Париж и Стокхолм, припомня АФП.

В програмата бяха включени Джони Логан, многократен ирландски победител, финландската рок група „Лорди”, която взе отличието през 2006 г. и др.

Изданието на „Евровизия” за 2026 г. ще се проведе във Виена, а големият финал ще е на 16 май. България ще се включи в конкурса. Страната ни ще бъде представена от певицата Дара.

В конкурса тази година ще участват само 35 държави, което е най-малкият брой от разширяването му през 2004 г., след оттеглянето на обществените телевизии на Испания, Ирландия, Исландия, Нидерландия и Словения, отбелязва АФП. Те обявиха, че няма да изпратят свой представител заради участието на Израел на фона на напрежението, свързано с войната в Газа.

Появиха се подозрения за манипулиране на системата за телевизионно гласуване с цел да се даде предимство на Израел по време на миналогодишната „Евровизия” в Базел. От някои телевизионни канали също изразиха загриженост относно свободата на медиите, тъй като Израел не позволява на техните журналисти да влязат в Газа.

„Програмата по повод 70-годишнината ще бъде с участието на 35 изключителни артисти, които ще се изявят пред рекорден брой присъстващи във Виена и пред стотици милиони телевизионни зрители по целия свят“, каза Грийн.

Създадена през 1956 г., „Евровизия" се управлява от Европейския съюз за радио и телевизия, базирана в Женева, най-голямата световна медийна организация за обществени услуги.