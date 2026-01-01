Маги Джанаварова се завръща на музикалната сцена с нова песен. Премиерата на „Лудост“ отбелязва нов етап в музикалната кариера на изпълнителката, коментират от екипа ѝ.

По думите им проектът е категорична заявка за ударно завръщане на сцената, символ на което е вътрешната трансформация, през която е преминала певицата. Парчето е предвестник на поредица от нови песни, които ще бъдат включени в ЕР, чиято премиера се очаква в края на тази година.

Изповедта на Маги Джанаварова: вътрешни битки, страхове и ново начало (ВИДЕО)

„Лудост“ е музикален разказ за вътрешната битка със страховете и съмненията, за силата на самосъзнанието и промяната, която проследява прехода от несигурността към увереността. В основата стои идеята за среща между две версии на една и съща личност – миналото и настоящето, слабостта и силата, съмнението и осъзнатия избор. „Тази песен е първата, в която наистина намерих себе си. Тя е разговор между старата и новата ми същност, между страховете, които дълго време ме спираха, и човека, който съм днес“, казва Маги Джанаварова.

Певицата допълва, че тази концепция е развита и във видеоклипа към песента. Режисьорът Иван Горанов изгражда визуална история, в която двете противоположни лица на изпълнителката застават едно срещу друго. Той предава идеята чрез контраст между цветовете бяло и червено, които символизират различните състояния на героинята. От едната страна стои момичето, което се съмнява, страхува и търси одобрение, а от другата – жената, която вече познава стойността си, поставя граници и не се бои да отстоява себе си.

Оператор е Пламен Каменов. В реализацията на видеоклипа участва още продуцентът Стефан Пачов (Brave), стилистът Богдана Костова, гримьорът Евгения Джаферович и Гиш (коса и перука).

Музиката на „Лудост“ е на Денис Попстоев, Теодор Хараламбиев, Маги Джанаварова и приятелят ѝ, който пише и текста на песента.