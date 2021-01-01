В миналото легендите представяли вампирите като смразяващи кръвта злодеи - бледи, студени, ужасяващи мъртъвци, които пият човешка кръв.В днешно време обаче Холивуд им изгради доста по-романтичен образ. Ужасяващите някога господари на нощта в днешните филми и сериали са красиви, много влюбчиви и абсолютно неустоими.