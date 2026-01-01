Певицата Михаела Филева представи „Инсомния“ - видеосингъл, с който загатва за нова творческа посока. Изпълнителката продължава да изследва пресечната точка между електронния поп и кинематографичното звучене, този път с отчетливо влияние от рейв и клубната сцена. В основата остават характерният ѝ мелодичен почерк и поетичният текст.

„Инсомния“ разказва необичайна любовна история, в която сънят е представен като чакан любим. Присъствието му носи обещание за близост, тишина и покой, но понякога остава недостижимо.

Текстът е на Михаела Филева, а музиката е създадена съвместно от нея, Крум Георгиев и Ани Пешева. Видеото е заснето от екипа на Pumpal Production, а режисьор е Орлин Менкаджиев.

Зад метафората стои и реална тема: липсата на качествен сън и отражението ѝ върху психичното и физическото здраве. Според мащабно международно изследване, публикувано през 2025 г. в Sleep Medicine Reviews, около 852 милиона възрастни по света живеят с клинично значимо безсъние - 16,2% от възрастното население на планетата. Темата е осезаема и в България - проучване на агенция „Прагматика“ и ISleep от 2023 г., публикувано по повод Световния ден на съня, показва, че 76% от българите имат затруднения със съня. Всеки трети се събужда повече от два пъти през нощта, става твърде рано сутрин и рядко се чувства отпочинал. Нарушенията на съня се срещат по-често при жените.

„Струва ми се, че в света, в който живеем, все по-често жертваме съня си. Заради тревогите, заради мислите, които не ни оставят на мира, заради амбициите и мечтите, които преследваме. Или просто защото не можем да оставим телефоните си. Дори при тийнейджърите това вече е сериозен проблем - часове пред екраните, онлайн игри до малките часове на нощта и почти никаква почивка.

Сънят не е лукс и не е изгубено време. Той е фундаментална част от психичното и физическото ни здраве. Знам колко трудно е да изключиш шума в главата си и просто да си позволиш да си починеш. Затова ми се иска „Инсомния“ да бъде не само песен, която хората усещат и припознават, но и малък повод да си припомним колко е важно да се грижим за себе си, включително като си даваме правото да спим“, споделя Михаела.

През декември почитателите на Михаела Филева ще могат да се сдобият и с първия ѝ концертен албум на плоча - THE CONCERT - with Symphony Orchestra. Записът е от спектакъла ѝ през октомври 2025 г. в Зала 1 на НДК, където на сцената с нея застават над 60 музиканти от голям симфоничен оркестър под диригентството на маестро Максим Ешкенази. Албумът излиза като лимитирано двойно колекционерско издание.