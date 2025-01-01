Любимецът на публиката Давид направи шокиращо разкритие пред върналата името си в Къщата на Big Brother Сияна. След като стана ясно, че тя е била жертва на сексуално посегателство, довело до коренна промяна в живота ѝ, той ѝ довери една от най-съкровените си тайни - той също е бил жертва на подобен тип насилие.

Историята на Сияна разтърси всички съквартиранти в най-обсъжданата къща в България, като емоциите им бяха водещи във всичко случващо се в социалния експеримент през последните няколко дни. Бившият партньор на брюнетката, който прекрати романтичните им отношения в събота - Стефан Стоянов, отново направи стъпки към нея, но бъдещето им засега остава все така неясно.

Близостта между Давид и Сияна събуди съмнения в останалите участници. Те изказаха гласно своите тревоги относно искреността на отношенията им, което доведе и до нови сблъсъци в Къщата.

В края на вечерта Big Brother постави новата си седмична мисия. Основната й цел е да превърне Къщата му в образцов и уютен дом, изпълнен с хармония и разбирателство.

Какво ще се случи в колоритното и пъстро семейство? Не пропускайте да видите в следващия епизод на Big Brother в сряда, 29 октомври, от 22:00 ч. по NOVA.