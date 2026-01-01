Австрийският вицеканцлер Андреас Баблер обяви, че до лятото ще има изготвен законопроект за забрана на социалните мрежи за деца и младежи, предаде австрийската агенция АПА.

Ще бъде предложен закон за регулиране на социалните мрежи, съобщи правителството днес. Целта е младите хора да бъдат по-добре защитени от вредно съдържание в платформите и същевременно да се увеличи отговорността на операторите на тези платформи.

Основната част от новия закон ще бъде възрастово ограничение за ползване на социални мрежи като "Инстаграм", "Снапчат" и "Тикток".

Турция подготвя забрана за достъп до социалните мрежи за деца под 15 години

"Въпросът за въвеждане на минимална възраст за ползване на социални мрежи среща силна подкрепа както в правителството, така и сред населението. С такъв закон ще сме подготвени да действаме на национално ниво, ако не бъде постигнато бързо споразумение на ниво ЕС", каза Баблер.

Все още не е ясно до каква възраст платформите ще бъдат забранени, това ще се уточни в хода на последващите обсъждания в рамките на правителството. Важното е "децата и младежите да бъдат защитени в такъв важен етап, когато най-много се нуждаят от ориентация", заяви още той.

Законопроектът предвижда тежки наказания за оператори на платформи, които нарушават правилата. Може да се използва рамката на Европейския Акт за цифровите услуги (DSA), който позволява санкции до 6% от годишния оборот на компанията. Това ще засегне основно платформи като "Тикток" или "Снапчат", които разпространяват или предпочитат съдържание чрез алгоритми. Законът ще включва и други приложения, чрез които възрастни могат да контактуват с деца.

Австралия ще забрани достъпа на деца под 16 години до YouTube

Освен това Баблер иска повече прозрачност при алгоритмите, тъй като те оказват ключово влияние върху съдържанието, което потребителите виждат.

"Става въпрос за отговорност и справедливост. Платформите не предлагат само техническа инфраструктура, те управляват съдържанието. За други доставчици на информация, като телевизията и радиото, важат ясни правила - по същия начин те трябва да се прилагат и в дигиталното пространство", каза Баблер. Той добави, че по този въпрос ще се работи и на ниво ЕС.

Баблер също така иска да засили медийната грамотност на младите хора. С оглед на увеличаващото се прехвърляне на публичната дискусия в дигиталните платформи, медийната компетентност е "основен въпрос за демократичната устойчивост", посочва той. Като допълнителни мерки се предвиждат безплатен достъп на младите до традиционните медии и подкрепа за инициативи за медийна грамотност на медийните компании. И двете мерки трябва да бъдат приложени възможно най-скоро.