23-годишен мъж подпали къщата на 39-годишния си чичо в Берковица, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 1 февруари Унищожена е част от покривната конструкция на сградата, както и една от стаите на къщата с намиращите се в нея вещи.

Установено е, че къщата е собственост на мъжа, като той е съобщил, че по-рано е имал скандал с пленника си, който му е заявил, че ще запали къщата му.

Вечерта чичото е видял, че къщата му гори и забелязал племенника си да бяга от двора на дома му. Извършителят е задържан и прави самопризнания.