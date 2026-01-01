Даниел Халемба, член на антиимигрантската партия "Алтернатива за Германия", беше признат за виновен и осъден за пране на пари и оказване на принуда, предаде ДПА.

Районен съд във Вюрцбург нареди 24-годишният Халемба, който е кандидатът на АзГ за кмет на баварския град за предстоящите през март местни избори, да заплати 160 дневни глоби в размер на 190 евро.

Присъдата подлежи на обжалване.

Прокуратурата повдигна на Халемба редица обвинения, в това число насаждане на омраза чрез забранена песен, призоваваща за изгонване на мигранти, която, както се твърди, е била пусната на рождения му ден.

Прокурорите посочиха, че песента на вече несъществуващата неонацистка рок група "Ландзер", обявена за престъпна организация през 2005 г., е била пусната от USB флашка, принадлежаща на Халемба, на 21-ия му рожден ден през юли 2022 г.

Халемба е бил наясно, че текстът насажда омраза към голямата турска общност в Германия, тъй като в него се призовава за насилственото прогонване на гражданите с турски произход, заяви прокурор Тобиас Костух.

24-годишният мъж, който е депутат в регионалния парламент на Бавария, отхвърли всички повдигнати му обвинения, като изтъкна, че не е присъствал на тържеството за рождения си ден в момента, когато песента е била пусната. Впоследствие съдът го оправда по обвинението в насаждане на омраза, както и по обвинението за принуда, свързано с твърдения за тормоз над адвокат и повреждане на вратата на кантората му.

Той бе признат за виновен в сплашване на свидетел по време на предварително разследване преди планирания му разпит от прокуратурата във Вюрцбург.

Обвиненията за пране на пари са свързани с четирицифрена сума, преведена от частна сметка на Халемба към сметка в балтийска държава, като се твърди, че парите произлизат от измама, извършена от трети лица.

В последната си дума пред съда младият политик неколкократно определи съдебното производство срещу себе си като политически мотивирано и обвини прокурорите в клевета и "изфабрикуване на връзка с националсоциализма".