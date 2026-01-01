Bad Bunny, многоликият пуерторикански музикант, влезе в историята на наградите „Грами“, като стана първият изпълнител, спечелил приза за Албум на годината с албум, изпят изцяло на испански език, съобщи Би Би Си.

Той беше отличен за шестия си албум Debí Tirar Más Fotos — дълбоко личен проект, посветен на историята на латиноамериканската музика, който надделя над Лейди Гага, Кендрик Ламар и Сабрина Карпентър за най-престижната награда на вечерта.

31-годишният изпълнител, който ще бъде хедлайнер на шоуто в почивката на Супербоул следващата седмица, посвети наградата си на имигрантите. Това се вписа в общия тон на церемонията, по време на която много артисти отправиха критики към настоящата имиграционна политика на САЩ. Сред тях беше и британската звезда Оливия Дийн, обявена за най-добър нов изпълнител. „Стоя тук като внучка на имигрант. Аз съм продукт на смелост и вярвам, че тези хора заслужават да бъдат почитани“, заяви тя.

Bad Bunny, с истинско име Бенито Окасио, изглеждаше видимо развълнуван, когато Хари Стайлс обяви името му. С насълзени очи той посвети отличието „на всички хора, които са били принудени да напуснат дома и страната си, за да следват мечтите си“.

Легендарният режисьор Стивън Спилбърг завърши т.нар. „голям шлем“ на шоубизнес наградите, като получи статут EGOT, след като спечели награда „Грами“ в категорията за най-добър музикален филм с документалната продукция „Music by John Williams“.

79-годишният Спилбърг вече е носител на наградите „Еми“, „Грами“, „Оскар“ и „Тони“ в рамките на своята забележителна кариера — постижение, постигнато досега от едва 21 други личности, предаде АФП.

Този списък изглежда като своеобразен пантеон на шоубизнеса — от композитори като Ричард Роджърс и Алън Менкен, през актриси като Одри Хепбърн и Упи Голдбърг, до певци като Джон Леджънд и Дженифър Хъдсън.

„Music by John Williams“ отдава почит на творчеството на 93-годишния композитор, който си сътрудничи със Спилбърг по редица филми, включително класики като „Челюсти“ и „Списъкът на Шиндлер“.

„Това признание очевидно е дълбоко значимо за мен, защото потвърждава това, което знам повече от 50 години: влиянието на Джон Уилямс върху културата и музиката е неизмеримо, а неговото изкуство и наследство са ненадминати“, заяви Спилбърг в Instagram профила на неговата компания Amblin Entertainment.

Спилбърг е спечелил три награди „Оскар“ — два пъти за най-добър режисьор и веднъж за най-добър филм за „Списъкът на Шиндлер“. Освен това е носител на четири награди „Еми“ в категорията Primetime за различни проекти, сред които и сериалът за Втората световна война „Band of Brothers“.

Той е спечелил и награда „Тони“ като продуцент на мюзикъла „A Strange Loop“.

Били Айлиш, която спечели наградата за Песен на годината с Wildflower, също засегна общественото напрежение в САЩ, призовавайки хората да продължат да говорят, да се борят и да отстояват позициите си.

Кендрик Ламар спечели наградата за Най-добър рап албум с GNX, с което изпревари Jay-Z като рапъра с най-много награди „Грами“. По-късно той добави още една статуетка, спечелвайки Запис на годината с Luther, дует със SZA.

Ламар спечели и първата телевизионна награда за вечерта, за рап албум за "GNX", като прие трофея от Куин Латифа и Доечи. Той стана рапърът с най-много награди "Грами" в кариерата си.

Церемонията беше изпълнена с впечатляващи изпълнения и емоционални речи. Само девет награди бяха връчени по време на тричасовото телевизионно излъчване, докато останалите 86 отличия бяха раздадени по-рано в рамките на т.нар. „премиерна церемония“.