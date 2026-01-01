Bad Bunny, многоликият пуерторикански музикант, влезе в историята на наградите „Грами“, като стана първият изпълнител, спечелил приза за Албум на годината с албум, изпят изцяло на испански език, съобщи Би Би Си.
Той беше отличен за шестия си албум Debí Tirar Más Fotos — дълбоко личен проект, посветен на историята на латиноамериканската музика, който надделя над Лейди Гага, Кендрик Ламар и Сабрина Карпентър за най-престижната награда на вечерта.
31-годишният изпълнител, който ще бъде хедлайнер на шоуто в почивката на Супербоул следващата седмица, посвети наградата си на имигрантите. Това се вписа в общия тон на церемонията, по време на която много артисти отправиха критики към настоящата имиграционна политика на САЩ. Сред тях беше и британската звезда Оливия Дийн, обявена за най-добър нов изпълнител. „Стоя тук като внучка на имигрант. Аз съм продукт на смелост и вярвам, че тези хора заслужават да бъдат почитани“, заяви тя.
Bad Bunny, с истинско име Бенито Окасио, изглеждаше видимо развълнуван, когато Хари Стайлс обяви името му. С насълзени очи той посвети отличието „на всички хора, които са били принудени да напуснат дома и страната си, за да следват мечтите си“.
Bad Bunny speaks out against ICE during #GRAMMYs speech for 'Best Música Urbana Album':
"I'm going to say, ICE out. We're not savages, we're not animals, we are humans and we are Americans."
Легендарният режисьор Стивън Спилбърг завърши т.нар. „голям шлем“ на шоубизнес наградите, като получи статут EGOT, след като спечели награда „Грами“ в категорията за най-добър музикален филм с документалната продукция „Music by John Williams“.
79-годишният Спилбърг вече е носител на наградите „Еми“, „Грами“, „Оскар“ и „Тони“ в рамките на своята забележителна кариера — постижение, постигнато досега от едва 21 други личности, предаде АФП.
Steven Spielberg earns his first #GRAMMY with Best Music Film as producer on 'Music by John Williams'.
He is now only a Tony Award away from
EGOT status.
Steven Spielberg earns his first #GRAMMY with Best Music Film as producer on ‘Music by John Williams’.
Този списък изглежда като своеобразен пантеон на шоубизнеса — от композитори като Ричард Роджърс и Алън Менкен, през актриси като Одри Хепбърн и Упи Голдбърг, до певци като Джон Леджънд и Дженифър Хъдсън.
„Music by John Williams“ отдава почит на творчеството на 93-годишния композитор, който си сътрудничи със Спилбърг по редица филми, включително класики като „Челюсти“ и „Списъкът на Шиндлер“.
„Това признание очевидно е дълбоко значимо за мен, защото потвърждава това, което знам повече от 50 години: влиянието на Джон Уилямс върху културата и музиката е неизмеримо, а неговото изкуство и наследство са ненадминати“, заяви Спилбърг в Instagram профила на неговата компания Amblin Entertainment.
Спилбърг е спечелил три награди „Оскар“ — два пъти за най-добър режисьор и веднъж за най-добър филм за „Списъкът на Шиндлер“. Освен това е носител на четири награди „Еми“ в категорията Primetime за различни проекти, сред които и сериалът за Втората световна война „Band of Brothers“.
Той е спечелил и награда „Тони“ като продуцент на мюзикъла „A Strange Loop“.
Били Айлиш, която спечели наградата за Песен на годината с Wildflower, също засегна общественото напрежение в САЩ, призовавайки хората да продължат да говорят, да се борят и да отстояват позициите си.
Кендрик Ламар спечели наградата за Най-добър рап албум с GNX, с което изпревари Jay-Z като рапъра с най-много награди „Грами“. По-късно той добави още една статуетка, спечелвайки Запис на годината с Luther, дует със SZA.
Ламар спечели и първата телевизионна награда за вечерта, за рап албум за "GNX", като прие трофея от Куин Латифа и Доечи. Той стана рапърът с най-много награди "Грами" в кариерата си.
Церемонията беше изпълнена с впечатляващи изпълнения и емоционални речи. Само девет награди бяха връчени по време на тричасовото телевизионно излъчване, докато останалите 86 отличия бяха раздадени по-рано в рамките на т.нар. „премиерна церемония“.