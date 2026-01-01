Апелативен съд София потвърди решението на Окръжен съд Кюстендил, с което е отхвърлен като неоснователен искът на Мюсюлманско изповедание, представлявано от главния мюфтия Мустафа Алиш Хаджи, срещу Община Кюстендил.

Искът, основан на чл. 108 от Закона за собствеността, цели признаване на правото на собственост върху недвижим имот с площ 290 кв.м. на ул. „Цар Освободител“ №105-А, включително джамията „Фетих Мехмед султан“, както и предаване на владението на имота на ищеца.

Отхвърлиха иска на Мюсюлманското изповедание за собствеността на джамията в Дупница

В мотивите си Апелативният съд посочва, че не е установена принадлежността на правото на собственост върху джамията и имота към праводателя на ищеца, нито е доказано, че имотът е бил незаконно отнет през периода 1944–1989 г., което е съществено условие за възстановяване по смисъла на чл. 2, ал. 2 от ЗВСОНИ. По тази причина съдът правилно е приел, че ищецът не е легитимиран като собственик на имота и искът е бил отхвърлен.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в срок от един месец от връчване на преписа на страните, при наличието на предпоставки по чл. 280 ГПК.

В мотивите към решението, въззивният съд посочва:

„В обобщение, поради това че не е установена принадлежността на правото на собственост върху джамията и мястото, върху което тя е построена, в патримониума на праводателя на ищеца, както и не е доказано, че те са отнети от него незаконно в периода 09.09.1944 г. - 1989 г. по смисъла на чл. 2, ал. 2 ЗВСОНИ, които са основни предпоставки за възстановяване на недвижим имот, правилно първоинстанционнят съд / Окръжен съд Кюстендил / е приел, че ищецът не се легитимира като собственик на имота, което като правен резултат има за последица отхвърляне на иска по чл.108 от Закона за собствеността.