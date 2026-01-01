Общинският съветник от София Ваня Григорова описа в публикация във Facebook серия от случаи, свързани с трудности при осигуряване на болничен прием за пациенти в спешно състояние в столицата.

По думите ѝ, в неделя вечер е подаден сигнал до Спешна помощ за 76-годишна жена с прекаран инсулт и необходимост от коремен хирург. Екипът на Спешна помощ е пристигнал на адреса, но е отказал транспортиране до болнично заведение с аргумента, че няма гаранция за прием в болница поради липса на свободни легла.

Близките на пациентката са направили опити за връзка с няколко лечебни заведения. От Военномедицинска академия е отказан прием, а от болница „Токуда“ е заявено, че пациентката може да бъде приета само ако бъде транспортирана с частна линейка, като същевременно е посочено, че няма налични болнични легла. Като други възможни варианти са били посочени УМБАЛСМ „Пирогов“ и Окръжна болница.

В публикацията си Ваня Григорова посочва за друг случай, при който на 45-годишен шофьор от „Столичен автотранспорт“ му прилошало по време на работа, припаднал и получил травма на главата. Линейка го транспортирала до ВМА, където също бил отказан болничен прием поради липса на легла. Спешният екип търсил алтернативни лечебни заведения, включително УМБАЛСМ „Пирогов“.

Според Григорова, подобни ситуации не са изолирани и се случват в София, като проблемът е още по-сериозен в по-малките населени места и извън областните градове. Тя дава пример и със случай от Мездра.

В публикацията се поставя въпросът за недостига на медицински специалисти, включително лекари и медицински сестри, както и за условията на труд и възнагражденията в системата на Спешната помощ. Посочва се, че персоналът в спешните центрове е сред най-ниско платените в здравната система.

Григорова обръща внимание и на ролята на частните болници, които според нея не компенсират недостига на капацитет в държавните и общинските лечебни заведения при спешни случаи.

Според общинския съветник, описаните случаи поставят въпроси за организацията и капацитета на здравната система, включително за осигуряването на спешен болничен прием и достъп до медицинска помощ независимо от деня и часа.