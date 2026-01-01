Преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 тона по пътя Кърджали-Ардино е възстановено, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Ограничението по републиканския участък бе въведено през вчерашния 1 февруари заради снеговалежа в област Кърджали, засягащ и пътя.

Жълт код за студ в цяла България на 3 февруари: температурите падат до –14°

По-рано през деня областният управител Никола Чанев коментира, че обстановката е спокойна, а пътищата са проходими при зимни условия.

Той отчете най-голяма снежна покривка в района на Далджата по пътя за Ардино и в района на чернооченското село Паничково - над 35 см.