Двама души са загинали, транспортират трети към болница след катастрофа във Варненско.

Това съобщиха от полицията. Сигналът за пътнотранспортното произшествие, което е станало на около 3 километра след село Старо Оряхово - в посока Варна, е подаден в 14:03 часа.

Челно са се сблъскали микробус и автомобил. Двамата загинали - шофьорът и спътникът му на предната седалка, са от леката кола, която е с полска регистрация. Към момента няма информация за самоличността на починалите.

Пътят е затворен, а обходният път от Варна за Бургас е през село Равна гора.