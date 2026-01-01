/ iStock

Товарният кораб „Лейди шам“ (Lady Sham), плаващ под флага на Сан Марино от Истанбул за Бургас, е аварирал снощи в Босфора, съобщиха турските медии.

По информация на НТВ при преминаването през протока котвите на кораба се оплели в предмет и го повлекли към брега. След получаване на сигнала за инцидента екипи на бреговата охрана са били изпратени на място.

Впоследствие плавателният съд е бил изведен чрез два влекача на безопасно място и е бил закотвен в пристанището Бююкдере, информира "Хабер7". Според медията причината за инцидента е била авария в машинното отделение на кораба.

В съобщение, разпространено в турските медии, от турската Генералната дирекция за брегова охрана потвърдиха, че плавателният съд е претърпял повреда на двигателя.

Според медиите инцидентът е предизвикал голяма тревога. „Бедствие беше избегнато на косъм в Босфора!“, посочва „Сон дакика“, а вестник „Хюрриет“ отбелязва: „Товарен кораб бе спасен в Босфора благодарение на екипите на бреговата охрана“.

