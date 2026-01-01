Товарният кораб „Лейди шам“ (Lady Sham), плаващ под флага на Сан Марино от Истанбул за Бургас, е аварирал снощи в Босфора, съобщиха турските медии.

По информация на НТВ при преминаването през протока котвите на кораба се оплели в предмет и го повлекли към брега. След получаване на сигнала за инцидента екипи на бреговата охрана са били изпратени на място.

İstanbul’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Keçilik Koyu önlerinde makine arızası yaşayan LADY SHAM isimli 108 metre boyundaki kuru yük gemisinin; KURTARMA-11 Römorkörümüzün müdahalesiyle kıyıya sürüklenmesi engellenmiş olup; pic.twitter.com/MjGcRvRBOr — KEGM (@kiyiemniyet) February 1, 2026

Впоследствие плавателният съд е бил изведен чрез два влекача на безопасно място и е бил закотвен в пристанището Бююкдере, информира "Хабер7". Според медията причината за инцидента е била авария в машинното отделение на кораба.

В съобщение, разпространено в турските медии, от турската Генералната дирекция за брегова охрана потвърдиха, че плавателният съд е претърпял повреда на двигателя.

Според медиите инцидентът е предизвикал голяма тревога. „Бедствие беше избегнато на косъм в Босфора!“, посочва „Сон дакика“, а вестник „Хюрриет“ отбелязва: „Товарен кораб бе спасен в Босфора благодарение на екипите на бреговата охрана“.