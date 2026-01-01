Десетки хиляди служители от обществения транспорт в Германия напуснаха работните си места в рамките на стачка, обявена от синдиката Verdi, което доведе до спиране на автобусните и трамвайните услуги в повечето градове. Това съобщи TRT World.

Verdi, който представлява близо 100 000 транспортни работници, обяви стачката днес, след като преговорите с общинските и провинциалните работодатели относно условията на труд се провалиха миналата седмица.

Синдикатът настоява за по-кратки смени, по-дълги почивки за отдих и по-високо заплащане за нощния и уикендния труд, въпреки че градовете са изправени пред бюджетни ограничения.

Стачката засяга около 150 общински транспортни компании във всички, с изключение на една, от 16-те федерални провинции на Германия, включително Берлин, Хамбург и Бремен.

Една от най-мащабните координирани акции в сектора на местния транспорт от години насам, стачката започна по план, заяви пред радио RBB Серат Джанюрт, водещият преговарящ на Verdi, като добави, че от операторите на обществения транспорт вече се очаква да се върнат на масата за преговори.

В Щутгарт, Карлсруе и Фрайбург услугите ще бъдат напълно преустановени за целия ден, съобщиха представители на синдиката.

Задава ли се нова криза в градския транспорт в София?

Температурите в голяма част от страната паднаха под нулата, което допълнително усложни положението на пътуващите, принудени да търсят алтернативен транспорт.

Въпреки това Deutsche Bahn съобщи в петък (30 януари), че градските железопътни линии S-Bahn в градове като Берлин, Хамбург, Мюнхен и Щутгарт, както и услугите за дълги разстояния, ще се движат нормално днес, тъй като служителите им не са представени от Verdi.

Преговорите между Verdi и работодателските организации са напрегнати, като синдикалните лидери обвиняват общините, че се стремят да намалят придобивките и да удължат смените.

В Берлин преговарящите от Verdi заявиха, че операторите искат работниците сами да финансират подобренията, като се откажат от заплащане при болнични и от гъвкаво работно време.

Следващият кръг от преговори е насрочен за 9 февруари.

Синдикалните лидери предупредиха, че може да последват допълнителни стачни действия, ако работодателите не предложат съществени отстъпки.