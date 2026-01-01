Бебешки носачи и слинг се изтеглят от онлайн пазара поради ненадеждно закрепване и липса на адекватна опора, което създава сериозен риск за безопасността на децата. Това предупреждават от платформата „Ние, потребителите“, като се позовават на данни от европейската система за опасни стоки Safety Gate.

Проверка е установила, че няколко модела бебешки носачи и раници не могат да задържат сигурно поставеното в тях дете. Съществува реална опасност бебето да се изплъзне, да падне и да получи сериозни травми.

Разпореждане за премахване от онлайн продажба е издадено и за бебешки слинг, изработен от плат и мрежа, който се поставя като елече на възрастния и се завързва на гърба на детето. При този модел липсва долна опора за бебето, което допълнително увеличава риска от изплъзване и падане.

Според експертите установените несъответствия с Общия регламент относно безопасността на продуктите се дължат основно на липсата на вградени отвори за крачетата, което не осигурява стабилна и безопасна позиция на детето. Част от артикулите не отговарят и на изискванията на европейския стандарт за бебешки носачи.

От „Ние, потребителите“ призовават родителите и близките да бъдат особено внимателни при покупка на подобни продукти от онлайн платформи и да проверяват дали те отговарят на европейските стандарти за безопасност.