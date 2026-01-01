Състезателите от националния отбор на Норвегия са били обрани по време на Световната купа по ски скок за мъже във Вилинген, съобщи за ДПА представител на германската полиция.

Кражбата е станала в неделя, а неизвестните засега извършители са задигнали от съблекалнята каските на състезателите и други части от екипировката им.

Разследването по случая продължава и тече установяване на точните материални щети.

Спортният директор на норвежкия тим Ян-Ерик Олбу обясни пред местния всекидневник "Дагбладед" какво точно липса.

"Голяма част от екипировката я няма. Ските и обувките са тук, но са задигнати каски, якета, шапки, ръкавици и очила", каза Олбу.

Състезанието във Вилинген, което се проведе този уикенд, бе последното преди старта на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо, които се откриват в сряда. В ски скока ще бъдат разпределени 6 комплекта медали - на малка и на голяма шанца при мъжете и при жените, в смесеното отборно състезание, както и в отборната надпревара при мъжете.