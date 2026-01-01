Увеличават се болните от грип и остри респираторни заболявания в област Враца, според информацията в седмичния бюлетин на Регионалната здравна инспекция (РЗИ), публикуван на интернет сайта ѝ.

През миналата седмица, между 23 и 30 януари, е отчетена заболеваемост от 123,94 на 10 хиляди души население, докато в предходната – от 19 до 23 януари, тя е била 105,35 на 10 000 души.

Какви са опасните усложнения от грип при децата

Освен тези болни през миналата седмица са регистрирани и 19 случая на заразни болести, подлежащи на задължителен отчет. От тях 14 са били с варицела, два – с туберкулоза (ТБК), и по един с ентероколит, хепатит Б и ХИВ.

Предходната седмица и тези случаи на заразни болести са били по-малко – 13 с варицела и един със скарлатина, сочи още информационният бюлетин на РЗИ–Враца.