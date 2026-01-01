Велинградски полицаи установиха самоличността на двама мъже, извършили грабеж, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Пазарджик.

В нощта на петък срещу събота, в парк, намиращ се в курортния град, 55-годишна жена от гърменското село Огняново била нападната от двама непознати.

Двама младежи нападнаха и грабиха турист във Велинград

С помощта на физическа сила те отнели от нея полиетиленова чанта със сумата от 300 лева, няколко мобилни телефона и лични документи. След предприетите действия по разследване на случая велинградските полицаи установили самоличността на нападателите. Оказало се, че това са 37-годишен мъж и негов 32-годишен съучастник, и двамата от Велинград.

По-възрастния от двамата е задържан за срок от 24 часа, а другия се издирва, тъй като се укрива от органите на реда.

Работата по случая продължава, образувано е досъдебно производство под надзора на прокуратурата.