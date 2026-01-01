Община Пловдив изгражда най-голямата в страната пъмп трак (Pump track) писта до началото на лятото. Това съобщи на пресконференция кметът Костадин Димитров, предаде кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова.

Съоръжението ще е на мястото на съществуващия велопарк в парк "Отдих и култура" в район "Западен". Проектът е на стойност близо 700 000 лева.

Достъпът до новия парк ще бъде свободен.

Изпълнител на проекта е фирма "Бай венчърс" ООД, чийто управител Добромир Добрев обясни, че са предвидени две пъмп трак трасета. Едното ще е детско, а другото - състезателно, което ще е подходящо за турнири от световен ранг. Другите съоръжения представляват зони за скокове с различни трудности. Проектът включва изграждане на алейна мрежа, места за отдих и осветление.

През 2011 година велоклуб “Крива Спица” изгради със собствени средства велопарк на площ от 4 декара, който вече е амортизиран, коментира председателят му Владимир Конушлиев. Той посочи, че велоклубът е учреден през 2008 година и към момента има над 100 активни членове. Основната ни дейност е популяризиране на велотуризма и планинско колоездене, посочи Конушлиев и допълни, че през есента градът ще домакинства кръг от националния шампионат за пъмп трак серии.

