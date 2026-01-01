Чешкият прокурор Петър Клемент поема от днес ръководството на Европейската служба за борба с измамите със средства от ЕС (ОЛАФ), съобщи пресслужбата на институцията. Това предава кор. на БТА Николай Желязков.

Новият генерален директор има над 20 години опит в борбата с икономическите и финансовите престъпления, се посочва в съобщението. Клемент получи седемгодишен неподновяем мандат, като досега е бил заместник-главен европейски прокурор и европейски прокурор от Чехия в Прокуратурата на ЕС. В Европейската прокуратура той се е занимавал със сложни трансгранични измами, корупция и пране на пари, засягащи бюджета на ЕС.

По-рано Клемент е заемал висши длъжности в Чешката прокуратура и е специалист по тежки икономически престъпления, киберпрестъпления и борба с финансирането на тероризма. Кариерата му включва международни назначения в Евроюст, Мисията на ЕС за върховенство на закона в Северно Косово (EULEX) и проект на ЕС за предприсъединителна помощ в Албания. От 2017 до 2020 г. той е бил част от Надзорния съвет на ОЛАФ.

Клемент заявява, цитиран в съобщението, че ще работи за това да се спазват препоръките на ОЛАФ по извършваните проверки по съмнения за измами, както и за възстановяването на средства, загубени заради неправомерни действия.