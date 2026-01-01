Театърът спасява и едно представление може да промени човешка съдба – в това вярва Александра Сърчаджиева, която гостува в новия епизод на „Елизабетско“. Пред водещата Елизабет Методиева актрисата разкрива душата си и говори без защитни механизми – за комедията, болката, страховете и смелостта да бъдеш истински в свят, в който хората все по-трудно се смеят с глас.

В откровения, емоционален и дълбоко човешки разговор Сърчаджиева засяга темата за времената, в които живеем - тежки, напрегнати и политически абсурдни според нея. Актрисата е категорична, че днес е все по-трудно да разсмееш българина и че сатирата е висш пилотаж. Въпреки това тя вярва, че театърът спасява и че едно представление може да промени човешка съдба. Именно тази вяра я е накарала да продължи, дори в моменти на съмнение дали има сили да бъде толкова открита пред публиката.

Алекс Сърчаджиева с послание към Иван Ласкин: За този подарък няма да спра да ти благодаря (СНИМКА)

В разговора става дума и за новите ѝ премиери. Алекс разказва за комедийния филм „Брънч за начинаещи“, заснет за изключително кратко време, и за притесненията дали ще се справи с ролята си. Признава, че сценичната треска никога не я напуска - независимо дали излиза за първи или за петдесети път пред публика.

Предстои и нова театрална премиера – „С жените за риба“, която отново поставя важни въпроси за любовта, взаимоотношенията и отговорността, която носим, когато нараняваме.

Алекс говори и за медийните заглавия около личния си живот, за спекулациите и за това колко е важно човек да живее живота си по собствените си правила. За нея смелостта да си истински е най-голямото предизвикателство днес - във време, в което общуваме лесно онлайн, но трудно гледаме хората в очите.

В епизода тя споделя лични и болезнени теми - за прошката, за баща си, за загубата на Иван Ласкин и за това как определени спомени все още причиняват болка. Актрисата разказва и за майка си Пепа Николова, която е възприемала като най-добрата си приятелка, и за надеждата един ден да има същата близост със собственото си дете. На въпроса какъв живот иска да живее, Сърчаджиева отговаря, че иска да е пълен с хора, смях и смисъл.

Не липсват и по-провокативни моменти - за силните жени и дали самата тя плаши мъжете, за самотата след голямата любов, за страховете, които все още носи, и за мечтата ѝ просто да ѝ е спокойно на душата и да се радва на живота.

NOVA

Епизодът завършва с ясно послание - прошката е най-великото нещо, а театърът и смехът са начин да оцелеем, дори когато светът около нас изглежда все по-несигурен.

Гледайте новия епизод на “Елизабетско Podcast” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube. И следете всичко интересно във Facebook, TikTok и Instagram.