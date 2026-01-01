От неделя сняг вали в цялата страна. Над 1200 снегорина почистват републиканските пътища. Трасетата са проходими при зимни условия, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура”.

Затруднения има на Е-79 в посока Видин и „Дунав мост 2”. Движението е спряно от неделя вечерта заради завъртели се тирове, предава NOVA .

Истинска зима: пътната обстановка в страната - какви са условията за движение

Стотици шофьори са в пътна блокада и изчакват или между монтанските села Горна Вереница и Винище, или на околовръстния път на Монтана, в посока Видин и „Дунав мост 2”.

Започна издърпването на камионите, блокирали пътя. След това се очаква и трасето да бъде изчистено и опесъчено.

Отново в Монтанско автобус с 10 пътници беше блокиран в трафика.