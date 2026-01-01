Жълт код за ниски температури и снеговалежи е в сила за почти цяла България, съобщават от Института по метеорология и хидрология (НИМХ). Предупреждението е за дневни температури под нулата и значителни снеговалежи. То е в сила за почти всички области в страната, без София град, Перник, Кюстендил и Благоевград (единствено там кодът е зелен).

Над 1200 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Това е най-големият им брой от началото на зимата. Трасетата се почистват и са проходими при зимни условия. Работата продължава, за да се осигури безопасността на пътуването.

Временно поради снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета по път III-866 Девин - Михалково, път II-37 Батак - Доспат, както и през проходите „Рожен“, „Превала“ и „Печинско“ в област Смолян, по път III-865 Ардино - Кърджали в област Кърджали, път II-84 Юндола - Разлог в област Благоевград, път II-84 Велинград - Юндола и път III-842 Белово - Юндола в област Пазарджик. Ограничено е движението на МПС над 12 т и през проходите „Троянски“ в област Ловеч и „Приморски“ в област Бургас.

Сняг и студ в София: 118 машини на терен, транспортът се движи при зимни условия

Магистрала „Хемус” е почистена до асфалт. Продължава леко да вали сняг. Трафикът тази сутрин се засилва. Магистрала „Тракия” е добре почистена от района на Траянови врата до Стара Загора.

Общо 89 машини обработват републиканската пътна мрежа в област Стара Загора, съобщиха от Областното пътно управление. Няма въведени ограничения в движението. Пътните настилки в проходите Шипка и Хаинбоаз, както и на автомагистралите "Марица" и "Тракия", са заснежени и обработени, а видимостта е добра.

София

През изминалата нощ на територията на всички 24 района на Столична община са извършени обработки със смеси срещу заледяване. Общо 118 снегопочистващи машини са обработвали пътните настилки на улици и булеварди, по които се движи градският транспорт, както и основни улици в кварталите. Това съобщават от пресцентъра на Столичната община.

Към 07:00 ч. сутринта над 90 снегопочистващи машини продължават работа в районите: „Средец“, „Красно село“, „Възраждане“, „Оборище“, „Сердика“, „Подуяне“, „Слатина“, „Изгрев“, „Лозенец“, „Триадица“, „Красна поляна“, „Илинден“, „Надежда“, „Искър“, „Младост“, „Студентски“, „Люлин“, „Връбница“, „Нови Искър“, „Кремиковци“, „Панчарево“, „Витоша“, „Овча купел“ и „Банкя“.

Петрохан и Монтана

Проходът Петрохан и пътищата в област Монтана са проходими при зимни условия, съобщиха за БТА от Областното пътно управление.

Общо 34 машини са ангажирани с обработката и почистването на пътищата в региона. Проходът Петрохан се почиства и опесъчава от четири машини и е проходим при зимни условия.

Временно е затруднено движението по път I-1 (Е79) Монтана - Димово в района между селата Смоляновци и Горно Белотинци заради задръстване, породено от усложнените зимни условия и буксуващи тежкотоварни автомобили. От Областно пътно управление посочват, че се работи по възстановяване на нормалното движение в пътния участък.

Шумен

Пътищата в област Шумен са отворени за движение, няма въведени ограничения. Движението се осъществява при зимни условия. Към момента няма въведена забрана за движение на тежкотоварни автомобили. Ришкият проход е отворен, целогодишно затворен е Върбишкият проход, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление (ОПУ) - Шумен.

От 19:00 ч. вчера до 07:00 ч. тази сутрин 38 снегопочистващи машини са работили на терен в област Шумен. В периода няма постъпили сигнали за закъсали автомобили. Станало е едно пътнотранспортно произшествие между товарен автомобил и бус, на Ришкия проход, след с. Веселиново, в посока Бургас.

Температурите в Шуменско са от минус 9 до минус 4 градуса. Времето в областта е облачно, без мъгла, със слаб, на места силен вятър. Вали сняг, пътната настилка е мокра, обработена е срещу заледяване, допълни дежурният в ОПУ - Шумен.Пътищата в област Шумен са отворени за движение, няма въведени ограничения. Движението се осъществява при зимни условия. Към момента няма въведена забрана за движение на тежкотоварни автомобили. Ришкият проход е отворен, целогодишно затворен е Върбишкият проход, съобщи дежурният в Областното пътно управление (ОПУ) - Шумен.

Ямбол

Между 5 и 12 см е снежната покривка в Ямболска област. Всички пътища от републиканската мрежа са проходими при зимни условия. Към момента 23 машини разчистват и обработват платната срещу заледяване, съобщи директорът на Областното пътно управление Галин Костов.

Навявания са образувани в отсечката "Петолъчката" - Лозенец, както и по участъците Иречеково - Недялско и Палаузово - Недялско. "Автомагистрала "Тракия" на територията на Ямболска област се почиства още от снощи. На опорните пунктове в областта има достатъчно инертни материали за нормално зимно поддържане", посочи Костов.

В три населени места - Правдино, Първенец и Александрово, е прекъснато електрозахранването, екипи на дружеството отстраняват в момента авариите по мрежата. Снощи без ток за няколко часа са останали други няколко села в Ямболско, информира областният управител Николай Костадинов.

Сливен

В област Сливен всички пътища са отворени и проходими при зимни условия, съобщи дежурният в Областно пътно управление (ОПУ) - Сливен.

Температурата в община Сливен е от 0 до -6 градуса, облачно е, няма вятър и валежи. Слаб снеговалеж има в община Твърдица. Пътните настилки са заснежени и се обработват.

Четири машини работят по пътищата в община Котел, две в Нова Загора и седем в община Твърдица.

Родопите

Ограничението за задължително движение с вериги за леките автомобили през проходите Пампорово и Превала отпада, съобщи заместник областният управител на Смолян Андриян Петров. Пътищата от републиканската пътна мрежа са обработени и движението се извършва при зимни условия. Остава в сила ограничението за движение на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Рожен, Превала и Печинско.

Хасково

Снежната покривка в региона на Хасково е между 5 и 15 сантиметра, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация по повод зимната обстановка. Всички пътища са обработени и почистени, но на места има заснежени участъци, които са проходими при зимни условия. В областта няма бедстващи райони.

По данни на Областното пътно управление на терен работят 78 снегопочистващи машини, които продължават с разчистването и обработката на пътната мрежа заради продължаващия снеговалеж.

По информация на EVN няма населени места без електрозахранване.

От източнородопската община Ивайловград публикуваха на официалната си страница в социалните мрежи, че към тази сутрин обстановката остава спокойна, пътищата са проходими и автобусите се движат по редовния график на междуселищните линии.

От Община Харманли също публикуваха информация на официалната си страница във Фейсбук, според която всички пътища от републиканската и общинската мрежа са обработени и почистени.

Кюстендил

Проходими при зимни условия са пътищата в Кюстендилско и няма въведени ограничения за движение, съобщиха от Областното пътно управление в Кюстендил. Между два и осем сантиметра е новата снежна покривка в областта, като най-много сняг има във високите части, казаха още от там.

Пътищата в областта са почистени и опесъчени. През нощта по почистването на републиканската пътна мрежа в Кюстендилско са работили 18 машини, в момента на терен, където има повече сняг, работят шест машини.

Добрич

Обработени и проходими са пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на област Добрич, каза дежурният в Областното пътно управление. Няма затворени пътища и такива с ограничения в преминаването на пътните превозни средства. Към момента снегопочистващите машини са прибрани, а през нощта над 20 са обработвали пътните артерии.

От Областното пътно управление апелират шофьорите да карат с повишено внимание и съобразено със зимните условия. Малко над три сантиметра е снежната покривка в Добрич, казаха от Хидрометеорологичната обсерватория в града, най-ниската измерена температура сутринта е била минус осем градуса.

Русе

Снежната покривка в Русе към 8:00 часа тази сутрин е девет сантиметра, вятърът е със скорост четири метра в секунди от изток-североизток, а температурата на въздуха минус седем градуса. Това съобщиха от хидрометеорологичната станция в крайдунавския град, като уточниха, че най-студено на този ден е било на 2 февруари 2012 г. – минус 15,6 градуса, а най-топло шест години по-късно – 19,1 градуса.

Областният управител Драгомир Драганов съобщи, че всички пътища от републиканската пътна мрежа в Русенско са проходими за леки и товарни автомобили при зимни условия. Той уточни, че няма населени места без електрозахранване и телекомуникации. Заради авария на водопровод има проблеми с водоподаването в части от село Черешово в община Сливо поле.

Драганов отбеляза, че на два пъти през нощта се е наложило затваряне на първокласния републикански път Русе – Бяла за камиони над 12 тона. Наложило се е изтегляне на закъсали тирове в района на т. нар. Мойсев баир. Драганов коментира, че още преди началото на снеговалежа малко преди 18:00 часа вчера също е извършено превантивно опесъчаване с цел ограничаване на заледяванията и осигуряване на безопасни условия за движение. В най-усложнените периоди специализираната техника по републиканската пътна мрежа в Русенско е надхвърляла 50 единици, а към момента 14 машини са все още на терен и обработват критичните участъци. Областният управител увери, че през целия ден, както и през нощта, техниката ще бъде на терен, така че да се гарантира постоянна обработка срещу обледяване.

Разград

Общо 21 снегопочистващи машини са работили през нощта по почистването от сняг на пътищата в област Разград, като обработката на пътните настилки продължава и към момента, съобщи дежурният в Областното пътно управление (ОПУ). По думите му, заради ниските температури на места солта все още не действа ефективно, но въпреки това снегопочистването се извършва без сериозни затруднения.

Дежурният в ОПУ – Разград заяви, че няма данни за закъсали автомобили. Временно по пътя за Търговище са били спрели тежкотоварни автомобили, но те не са възпрепятствали движението по отсечката.

От областната администрация съобщиха, че във всички населени места на територията на областта има електрозахранване и водоподаване. Оттам отново отправиха апел към шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да се движат със скорост, съобразена с пътната обстановка, да не предприемат рискови маневри и да не изпреварват снегопочистващата техника.

Търговище

Пътищата в област Търговище са проходими при зимни условия. Снежната покривка в региона е между 18 и 20 см. Няма затворени пътни участъци, съобщиха за БТА от Областно пътно управление (ОПУ). Над областта продължава да вали слаб сняг.

В обработването на пътната мрежа в областта са анжагирани 54 машини, които разчистват и опесъчават настилките. Няма регистрирани инциденти по пътищата на територията на областта. По данни на дежурния няма места с навявания, както и силно заледени участъци. Котленският проход е отворен за движение.

В района продължава да вали слаб сняг. Температурите са от от минус 9 до минус 6 градуса. Образувалата се снежна покривка, според информацията на ОПУ, е 18 -20 см. Най-голяма е тя в района на община Антоново, най-малка - в община Търговище.

От Метеорологичната обсерватория в Търговище допълниха, че измерената тази сутрин температура е минус 7,6 градуса. За последните 24 часа измереното количество валеж за Търговище е 12 л/кв.м. По данни на ръководителя на институцията Красимира Стойчева най-голям е валежът, измерен в омуртагското село Врани кон - 13 л/кв.м. За поповското село Славяново, където също има валеомерна станция, е 11 л/кв.м, а за Омуртаг - 5 л/кв.м.

Снежната покривка в областния център е между 6 и 14 см.

Ловеч

Общо 62 машини почистват републиканската пътна мрежа в Ловешко, като пътищата са проходими при зимни условия. Троянският проход и прохода Шипково-Рибарица остават затворени за движение на камиони над 12 т, съобщи Георги Генов, директор на Областното пътно управление в Ловеч. По думите му пътните настилки по републиканската пътна мрежа са обработени навсякъде. Проблем създават много ниските температури, които на места достигат до -9 градуса по Целзий, поради които въпреки обработката ледът не се топи.

Няма постъпили сигнали за бедстващи коли. Двата прохода на територията на областта – Троян – Кърнаре и Шипково – Рибарица са проходими при зимни условия, добави той.

Варна

Пътищата във Варненския регион са проходими при зимни условия, съобщиха за БТА от Областната администрация в града. При дежурния не са постъпвали сигнали за селища без ток и вода.

От Общината в крайморския град допълниха, че пътната обстановка е спокойна. Основните булеварди и улици са обработени и проходими при зимни условия. Всички сигнали, подадени към дежурния служител, са проверени. От общинската фирма „Градски транспорт“ няма постъпили сигнали за заледени пътни участъци.

И двете администрации призовават шофьорите да карат внимателно, съобразявайки се със зимните условия.

Свищов

Пътната обстановка в община Свищов е нормална при зимни условия. Няма сигнали за проблемни участъци, съобщи кметът на общината Генчо Генчев.

„Няма подавани сигнали за проблемни участъци и населени места без електрозахранване на територията на община Свищов. Към настоящия момент в града работят седем машини за осоляване на улиците и с гребла за снегопочистване. Акцентираме върху стръмните улици – в района на болницата, площад „Хан Бъчва“, ул. „Патриарх Евтимий“, пл. „Велишана“ и в района на пристанището“, каза той. По думите му сериозни проблеми при почистването създават паркираните автомобили, които в някои по-тесни участъци възпрепятстват преминаването на снегопочистващата техниката и помоли гражданите да са толерантни, и да се съобразяват с обстановката.

За състоянието на уличната мрежа по селата се поддържа връзка с кметовете на 15-те по-малки населени места и там обстановката е спокойна, каза още кметът.

Генчев посочи, че не са постъпвали сигнали за спиране на електроподаването към населените места в общината.

Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и предприемат необходимите действия за обработка на настилките. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България. За повишаване на безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост трафикът може да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. В Агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.