Откриха три тела на мъже до опожарена хижа край Петрохан. Това съобщиха от окръжната прокуратура.

„Около 11:20 часа е подаден сигнал за опожарена хижа в село Гинци. На малко разстояние от нея са открити три безжизнени трупа от мъжки пол“, каза старши комисар Тихомир Ценов.

Веднага са сформирани групи. На място е установена опожарена част от бившата хижа „Петрохан“, която към момента се стопанисва от частно лице.

В момента текат огледи, от прокуратурата не потвърдиха появилата се по-рано информация за произведени изстрели и дали има други съпричастни лица.

БТА

Тези лица са живели във въпросната хижа. Към момента е опасен достъпът в опожарената сграда заради газови бутилки.

Достъпът до хижата е труден, тъй като тя се намира няколко километра над паметника на Георги Димитров и Васил Коларов.

