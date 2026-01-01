Чапъл Роан „взриви“ 68-ите годишни награди „Грами“ с екстравагантната си визия.

Стъпвайки на червения килим с характерната си огненочервена коса и едва доловима, прозрачна рокля Mugler, Роан представи това, което вече се очертава като един от, ако не и най-обсъжданите моменти на вечерта.

Като се има предвид, че тази вечер тя пристига не само като водеща, но и като двойна номинация – за „Запис на годината“ и „Поп соло изпълнение“ за „The Subway“. Красавицата обаче беше умишлено сдържана – и това беше изцяло смисълът. Създаден от известния художник Андрю Далинг в партньорство с MAC Cosmetics, където Роан е глобален посланик на марката. „След като татуировките влязоха в действие, всичко стана много средновековно, но по истински начин. Все още е фантазия и нещо от друг свят, но заземено.“

Вместо да се впусне в преувеличения блясък, с който Роан е известна, Далинг направи сложни временни татуировки, които заеха централно място във визията ѝ. „Имаше толкова много неща – татуировки, протезни зърна, всичко, но като цяло искахме всичко да се усеща като цялостно и наистина да отдава почит на роклята и средновековния свят, в който живеехме“, казва той. „Блясъкът произлизаше от това.“

За да постигне баланс, Далинг избра опушен, чувствен грим за очи, който сякаш умишлено беше семпъл за нея.

Естествено, една визия просто не беше достатъчна. Принцесата от Средния Запад промени образа си през вечерта, облечена в ангелски драпирана рокля. А що се отнася до нейния блясък? „Използваме сенки на пръчици, ослепителни сенки и лавандулов руж. Придава драматичност, но по много бърз, готин начин.“