Апелативният съд в Пловдив намали присъдата от 12 на 10 години на сирийския гражданин, осъден за убийството на негов сънародник в Регионален приемателен център-Харманли Рамадан Мохамад, съобщиха от съда.

Оттам уточниха, че делото в апелативния съд е образувано по жалба на адвоката на подсъдимия с молба за отмяна и оправдаване. Мохамад бе признат за виновен от състав на Окръжен съд-Хасково през май миналата година за умишлено убийство на сънародника си и осъден на 12 години затвор.

12 години затвор за сирийски гражданин за убийство в Харманли

Случаят е от 27 юли 2023 г. в Регистрационно-приемателния център в Харманли, когато след разправия между двамата сирийци, Рамадан Мохамад нанася на 21-годишния си опонент удар с нож в дясната половина на гърба, от който той умира на място.

Сред мотивите за по-ниския размер на присъдата от страна на пловдивските магистрати е, че целите на наказанието, могат да бъдат постигнати и с наложено присъда в нейния минимум от 10 години лишаване от свобода, като в този размер тя би отговаряла на критериите за справедливост.

Решението подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд.