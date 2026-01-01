В Плевен 3 февруари ще бъде неучебен ден заради очаквани ниски температури и усложнена зимна обстановка. Това съобщиха от пресцентъра на Общината след като е издадена заповед на кмета Валентин Христов.

3 февруари (вторник) ще е неучебен ден за всички училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на общината.

Решението е взето във връзка с прогнозите за много ниски температури и усложнената зимна обстановка след обилния снеговалеж на 1 и 2 февруари. Основният мотив е гарантиране на безопасността на учениците и училищния персонал. За заповедта е уведомен и началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) в Плевен, допълват от общинския пресцентър.

Те напомнят, че съгласно чл. 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, кметът има право да обявява до три календарни дни за неучебни в рамките на една учебна година за училищата на територията на общината, като уведомява за това началника на съответното РУО.

По-рано днес от Община Плевен поискаха оставката на управителя на фирма "Инжстрой" заради несправяне със снегопочистването, съобщи БТА.