Община Плевен иска незабавно оставката на управителя на общинската фирма „Инжстрой“, съобщиха от пресцентъра на общината.

Работата на общинската фирма „Инжстрой“ по зимното почистване в град Плевен и по четвъртокласната пътна мрежа на територията на общината е напълно неприемлива и представлява грубо неизпълнение на договорните ангажименти.

Състоянието на улици, квартали и пътища към малките населени места показва системен провал в организацията и контрола на дейностите. В Община Плевен постъпват множество сигнали от граждани за непочистени пътни платна, непроходими улици, заледени участъци, както и за непочистена централна градска част. Това създава реален риск за живота и здравето на хората и възпрепятства нормалното функциониране на града. При подобно ниво на работа не може да има оправдания. Когато задълженията не се изпълняват качествено и в срок, отговорността следва да бъде персонална. Поради тази причина Община Плевен настоява за незабавната оставка на управителя на „Инжстрой“ - инж. Йордан Богословов.

Изненада за учениците: 3 февруари ще бъде неучебен ден в Плевен

След поредна проверка на терен тази сутрин, кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов и заместник-кметът с ресор „Териториално развитие“ Христо Кочев констатираха, че въпреки работата на снегопочистващата техника през нощта, голяма част от пътната мрежа остава в незадоволително състояние.

Всички фирми, ангажирани със зимното поддържане на града и пътната мрежа, са предупредени да мобилизират цялата налична техника и персонал. При всяко следващо неизпълнение Общината ще налага санкции и ще предприеме действия по договорите, включително прекратяване.

Почистването следва да обхваща не само пътните платна, но и тротоари, спирки на градския транспорт и основни пешеходни зони.

Контролът върху републиканските пътища извън границите на град Плевен се осъществява от Областно пътно управление.

Гражданите могат да подават сигнали за непочистени участъци на дежурния телефон на Община Плевен – 064/881-323, както и чрез официалните канали на Общината в социалните мрежи.

Проверките продължават, а контролът ще бъде постоянен и без компромиси.